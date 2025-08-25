"قصص متفوتكش".. رد أوسوريو على شيكابالا.. ورسالة وزير الرياضة للزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث رد أوسوريو المدرب الأسبق للزمالك على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، بينما وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى الزمالك بشأن سحب أرض أكتوبر.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

أوسوريو يرد على شيكابالا عبر "مصراوي" بشأن تناوله الكحول

رد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، التي أشار خلالها أن المدير الفني الكولومبي هو أفضل مدرب تدريب تحت قيادته في الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ملناش علاقة ده دوركم".. وزير الرياضة يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة نادي الزمالك مع وزارة الإسكان، بعد سحب أرض النادي بمدينة أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

25 صورة لـ كريستيانو رونالدو وجورجينا على البحر في المصيف.. ما وجهتهما المفضلة؟

اعتاد كريستيانو رونالدو وجورجينا الظهور على البحر للاستمتاع بأجمل اللحظات سواء بمفردهما أو مع أطفالهم. حيث يحظى النجمان بشهرة ضخمة، حيث وصل متابعي البرتغالي على إنستجرام أكثر من 600 مليون متابع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مكانتش تعرفني".. 22 صورة ترصد قصة شيكابالا وزوجته ومواقف جمعتهما بخصوص الزمالك

أثارت تصريحات نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا الجدل وذلك بعد الحديث عن كواليس خاصة بغرفة ملابس الفريق قبل اعتزاله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نجل رونالدو وروني.. 5 أبناء على خطى آبائهم الأساطير

تصدر كاي ابن واين روني اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا عناوين الصحف بعد اختياره في تشكيلة مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا للموسم الجديد من قبل زميل والده السابق دارين فليتشر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"والده أهلاوي".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة رمضان صبحي

يعد رمضان صبحي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، فهو من اللاعبين الذين يتمتعون بجماهيرية وشعبية كبيرة، فهو من النجوم المصريين الذين تمكنوا من صناعة مشوار كبير في كرة القدم في سن صغير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج مع لاعب على الهواء وتعتذر (فيديو)

وقعت كاثرينا كلاينفيلدت مقدمة البرامج في قناة سكاي سبورتس ألمانيا، في خطأ أدى إلى إحراجها على الهواء مباشرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ظهور إمام عاشور".. رسالة خاصة من قناة الأهلي قبل مباراة المحلة (صور وفيديو)

حرصت قناة النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير المارد الأحمر وجماهير غزل المحلة، قبل المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد النني ينشر صورة له رفقة لاعب الأهلي السابق

شاركت محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالمنتخب الوطني رامي ربيعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مباراة اليوم؟

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا