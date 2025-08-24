كتب - يوسف محمد:

يتمتع النجم المصري محمد النني بجماهيرية كبيرة، في الوسط الرياضي العالمي وليس داخل مصر فقط، خاصة في ظل مسيرته الاحترافية الكبيرة التي خاضها اللاعب في الملاعب الأوروبية، بالأخص في البريميرليج مع فريق أرسنال الإنجليزي.

وخطف النجم المصري الأضواء بشكل كبير وتصدر المواقع خلال الفترة الماضية، بعد إعلان خبر زواجه للمرة الثانية بشكل رسمي، من صانعة محتوى مغربية تدعى حنان، هو ما جعل الكثير من المتابعين يبحثون عن التفاصيل الخاصة بحياة نجم أرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي وبشكل خاص الحياة العائلية للاعب.

ومسيرة محمد النني الكبيرة، التي بدأها من المقاولون العرب، ثم بازل السويسري، وصولا إلى المحطة الأبرز والأهم أرسنال الإنجليزي، بجانب لعبه في صفوف بشكتاش التركي، قبل أن ينتقل إلى فريق الحالي الجزيرة الإماراتي، كل هذه فرق لعب لها النني واكسبته جماهيرية كبيرة في كرة القدم.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد النني

والنني ولد يوليو عام 1992 بمدينة المحلة الكبرى، لعائلة كروية حيث أن والده الكابتن ناصر النني، لاعب فريق بلدية المحلة السابق، الذي ساهم في صناعة جزء من تاريخ بلدية المحلة، حيث لعب في صفوف الفريق لمدة تقترب من 10 سنوات، نجح في الحصول على المركز الرابع مع الفريق في الدوري عام 1996.

وكان النني، أكد في تصريحات سابقة، أن والده له دور كبير في مشواره الكروي، حيث كشف أنه غرس حب الكرة به منذ أن كان طفلا بعمر 3 سنوات فقط، ثم بدأ يأخذني معه في كل مكان بعد ذلك يمارس به كرة القدم".

ولم يقتصر دور أسرة النني الكبير له في مسيرته الكروية، على والده فقط حيث أنه أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والدته لعبت دورا كبيرا في بدايته بكرة القدم، حينما كان طفلا في قطاع الناشئين بالأهلي حيث قال: "والدتي كانت تذهب معي من المحلة إلى القاهرة، خلال تواجدي في قطاع الناشئين بالأهلي ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة 3 سنوات".

وأضاف: "أمي كانت بتصحى معايا من الساعة 4 أو 5 الفجر تحضر كل الاحتياجات الخاصة للسفر، ثم نتجه بعد ذلك إلى القاهرة، للمشاركة في تدريبات قطاع الناشئين الأهلي، هي تعبت معايا بشكل كبير في الكرة، لذلك أرى أن من أسباب نجاحي في كرة القدم هو تعب والدتي معي".

وعرفت والدة النني بعشقها الكبير للنادي الأهلي، فعلى الرغم من المسيرة الاحترافية الكبيرة التي حققها النني مع في أوروبا، إلا أنها كانت تتمنى قبل وفاتها في إنهاء مسيرته مع النادي الأهلي، حيث قال والده في تصريحات سابقة: "والدة محمد رحمها الله، كانت أمنية حياتها أن يختم محمد مشواره في كرة القدم داخل النادي الأهلي".

ويمتلك النني شقيقتين فقط، هما شروق وحبية ناصر النني، بعد النني هو الأخ الأكبر لهما والولد الوحيد.

ومحمد النني تزوج مرتين المرة الأولى من سيدة تدعى آمال الحناوي، أنجبت له ثلاثة أطفال، هم مالك وفاطمة، بالإضافة إلى طفل ثالث لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.

وفي الفترة الماضية، انتشر خبر زواج محمد النني، من فتاة مغربية تدعى حنان وهى صانعة محتوى مغربية، تعيش معه حاليا في الإمارات، حيث ينشط في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

أقرأ أيضًا:

"لو تاخدت النادي هيقفل واللي جوا السبب".. شيكابالا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بخصوص أرض أكتوبر





حادث وغرق في حمام السباحة.. مأساة نجوم الأهلي والزمالك مع وفاة أبنائهم



