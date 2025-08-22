كتب - يوسف محمد:

تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي والاتحاد الليبي، المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد أقل من عام في صفوف الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضي أن نادي الاتحاد الليبي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب محمود كهربا، الذي انضم إلى الفريق في يناير الماضي 2025 قادما من النادي الأهلي.

ويعد محمود كهربا، واحدا من اللاعبين المصريين، الذين قدموا مستويات كبيرة في مشواره بكرة القدم حتى الآن، إلا أن الكثير من المتابعين ومشاهدي كرة القدم، يرون أن صاحب ال 31 عاما، كان بإمكانه تقديم مسيرة رياضة أفضل مما قدمها حتى الآن، خاصة في ظل الإمكانيات المهارية والفنية الكبيرة التي يتمتع بها.

ويعد كهربا من اللاعبين المصريين، الذين تمكنوا من ارتداء قميص القطبين الأهلي والزمالك، هو ما منحه جماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية، لذا نجد دائما أن أخبار ابن ال31 عاما محط اهتمام الكثير من جماهير القطبين، وبشكل خاص الأخبار العائلة والتي باتت من أبرز الجوانب الخاصة بالنجوم ويرغب دائما الجماهير في معرفة الكواليس والتفاصيل المتعلقة بها.

أبرز المعلومات عن عائلة محمود عبد المنعم كهربا

ويبلغ محمود عبد المنعم كهربا من العمر 31 عاما، فهو من مواليد محافظة القاهرة في 13 أبريل من عام 1994، ولد لعائلة مكونة من أربعة أفراد بخلافه وهم:والده ووالدته وشقيقه الأكبر فتحي وشقيقته سالي التي تكبره في العمر أيضًا.

وتمثل العائلة أهمية كبيرة في حياة لاعب الأهلي السابق، حيث قال كهربا في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أهلي رقم واحد عندي، سواء والدي أو ولدتي وكذلك أخويا واختي، هما كل حياتي وعايش من أجلهم، وأهلي وفرولي كل شيئ في حياتي، لذلك أسعى دائما لجعلهم سعداء".

وتحظى والدة محمود كهربا بمكانة خاصة في قلبه، وهو ما يحرص على إظهاره في مختلف المناسبات واللقاءات التليفزيونية، حيث سبق وقال في حوار تليفزيوني: "أمي بالنسبة لي كل حاجة في حياته، أحرص دائما عندما أكون بعيدا عن المنزل على التواصل معها باستمرار، بجانب تواصلها معي باستمرار قبل أي مباراة".

شقيق محمود كهربا وكرة القدم وارتباط اسمه بالأزمات

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها محمود كهربا في كرة القدم، إلا أنه لم يكن أول فرد في عائلته يمارس كرة القدم بشكل احترافي ويرتدي قميص المارد الأحمر أيضًا، حيث سبقه شقيقه الأكبر فتحي، الذي لعب في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب فتحي عبد المنعم سليمان الشهير بفتحي "أورتيجا"، الشقيق الأكبر لمحمود كهربا لاعب الأهلي السابق، في العديد من الأندية بخلاف بعد رحيله عن الأهلي في قطاع الناشئين، منها إنبي، الإسماعيلي، قبل أن يختتم مسيرته في كرة القدم عام 2014 بنادي الشمس، بسبب القبض عليه في العام ذاته.

وارتبط اسم فتحي بالكثير من المشاكل خلال السنوات الطويلة الماضية، ففي عام 2014، تم إلقاء القبض عليه هو آخرين في مصر القديمة بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين، لذا قضت محكمة جنايات القاهرة في 20 أغسطس من عام 2017، بالحكم على فتحي شقيق كهربا بالسجن لمدة 15 عاما.

وفي مايو من عام 2023، احتفل محمود كهربا بخروج شقيقه من الحبس، بعد الإفراج عنه شرطيا عقب قضاء أكثر من نصف العقوبة، ضمن مجموعة من المسجونين الذين أفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر آنذاك.

ولم تتوقف أزمات الشقيق الأكبر لكهربا عن هذا الأمر، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عامين في يوليو 2024، بسبب اتهامه بالتعدي على المطرب رضا البحراوى فى منطقة المعادي، قبل أن يقوم المتهم بتقديم استئناف ويتم تبرئته من الواقعة، خاصة بعد تصالحه مع المطرب رضا البحراوي.

وكان محامي البحراوي محمد أمين كشف لمصراوي آنذاك: "أن موكله تصالح مع شقيق كهربا في واقعتي التعدي بالسب والتلفيات، لكن هناك تهم لا يجوز فيها التصالح مثل البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية".

