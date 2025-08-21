إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات

ظهر المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى جانب أليسيا روسو لاعبة منتخب إنجلترا وأرسنال، خلال حفل جوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي، ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان صورته الشهيرة مع نجمة منتخب أمريكا السابقة أليكس مورجان، عندما جمعهما لقاء في "نيويورك".

وفي عام 2018، خلال مباراة مصر والبرتغال، انتشرت صورة لسيدة مصرية تحمل لافتة مكتوب عليها: "هل تتزوجني يا صلاح؟"

وكانت السيدة سافرت إلى البرتغال خصيصًا لحضور المباراة التي خسرها منتخب مصر أمام نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين.

كما انتشرت صورة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للفتاة وهي تلتقط صورة مع محمد صلاح، الذي وافق على طلبها بالتقاط الصورة، وأخبرها في الوقت ذاته بأنه متزوج بالفعل.

وظهر صلاح كذلك على غلاف مجلة GQ برفقة عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، أثناء تسلمه جائزة رجل العام 2019. وفي العام نفسه، التقى بالممثلة إميليا كلارك الشهيرة بتجسيد شخصية دينيريس تارجيريان في المسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش".

كما جمعه لقاء بالثنائي رامي مالك وميليسا كوزاك خلال حضورهما حفل TIME 100 عام 2019.

وخلال جلسة تصوير مع شركة "أديداس"، التقط محمد صلاح صورة مع الممثلة الكوميدية اللبنانية جيسي عبدو.

