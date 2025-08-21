كتب - يوسف محمد:

في بداية خمسينات القرن الماضي وبداخل حارة النجار البسيطة التي تتواجد بمنطقة المنيرة في السيدة زينب، ولد طفلا لعائلة بسيطة كان هو الابن العاشر لهم، لكنه لم يكن مثل باقي أشقائه، حيث أن هذا الطفل ساهم في صناعة تاريخ كبير في الملاعب المصرية بعد سنوات.

وهذا الطفل عرف فيما بعد، في ظل لمساته وتألقه الساحر في الملاعب المصرية باسم "ملك النص"، هو فاروق جعفر أحد أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية بشكل عام، وهو ما أكسبه جماهيرية وشعبية كبيرة في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط.

وخلف كل إنجاز يحققه أي شخص في حياته بشكل عام وليس لاعب كرة القدم فقط، تكون العائلة لها الدور الأكبر في النجاح، هو ما حدث مع ملك النص في بداية رحلته، التي شهدت الكثير من العقبات قبل أن يصبح على ما هو عليه الآن.

أبرز المعلومات عن عائلة فاروق جعفر

ولد فاروق جعفر في عام 1952 في منطقة السيدة زينة والتي أخرجت الكثير من النجوم والمشاهير في مختلف المجالات، سواء الفنية أو في الرياضة مثل فاروق جعفر والثعلب حمادة إمام.

وتتكون عائلة فاروق جعفر من 13 شخصا، حيث تتألف الأسرة من الأب والأم، بالإضافة إلى 11 أخا وأخت، كان ترتيب نجم الزمالك بينهم التساع، بجانب أنه كان يحمل الرقم 5 ما بين أشقائه الولاد.

وعرف عن جعفر حبه الشديد لأشقائه، حيث صرح في أحد لقاءاته التليفزيونية أن أقرب الأشخاص إلى الفرد هم أشقائه وليس أبنائه، في إشارة إلى ارتباطه الكبير بكل أشقائه، وما من هم على قيد الحياة منهم حيث كان كشف في وقت سابق أنه توفي حوالي 6 من أشقائه.

ووالد فاروق جعفر وهو فؤاد جعفر كان يعمل موظفا، في أحد الوظائف الحكومية، الكثيرون لا يعرفون أن والد أسطورة الزمالك ونجمه التاريخي، كان مشجع قوي للنادي الأهلي، لكن هذا الأمر اختلف بشكل كامل بعد انتقال نجله للفارس الأبيض.

واشتهر فاروق في طفولته بلعب الكرة بشكل كبير، حيث أشار سمير جعفر شقيق نجم نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنهم كانوا يلعبون معا الكرة في الشارع بفريق يتكون من أربعة أشخاص، هم: "أنا، فاروق إثنين من أبناء خالتي عبده ومحمد" وأطلقنا على الفرقة اسم الأشقاء وكان فاروق الأبرز بيننا على الرغم من أنه كان الأصغر سنا".

وكشف سمير في تصريحاته السابقة مع مصراوي، أن عائلة ملك النص، كانت تحتوي على أهلاوية وزملكاوية، إلا أن فاروق كان زملكاوي منذ طفولته.

دور والدة فاروق جعفر في حياته ومشواره بكرة القدم

وخلال تصريحات سمير السابقة مع مصراوي، أكد أن شقيقه فاروق كان بمثابة الفتى المدلل للأسرة، حيث قال: "فاروق بالنسبة لوالدتي كان حاجة تانية، على الرغم من أنها كانت تضع التعليم في مقدمة اهتماماتها إلا أنها لم تعرضه في لعب كرة القدم".

وأضاف: "فاروق كان بالنسبة لوالدتي حاجة تانية، وكانت تهتم به كويس جداً جداً من الناحية الصحية والتعليمية، وعلى الرغم من كون أهم حاجة عندها التعليم، إلا أنها ساندته كثيراً في كرة القدم". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وفاروق جعفر تزوج مرتين من قبل، بخلاف زوجته الحالية والتي تعد هى الزيجة الثالثة له.

كما أن نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، لديه ولدين فقط، هما أحمد نجله الأكبر الذي سبق له العمل مراسلا رياضا عبر قناة "أون سبورت"، نجله الثاني هو سيف لاعب وسط نادي الزمالك الحالي.

