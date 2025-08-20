حارس مرمى الزمالك ينعى والد محمد الشناوي

القاهرة – مصراوي

حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لنجم النادي الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.

وكتب عواد خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام":"خالص التعازي للكابتن محمد الشناوي في وفاة المغفور له بإذن الله والده، نسأل الله له المغفرة وأن يتغمده الله برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون."

ورحل مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري عن عالمنا، السيد الشناوي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عزاء والد حارس مرمى النادي الأهلي، سيقام مساء اليوم الأربعاء في مركز الحامول التابع لكفر الشيخ.