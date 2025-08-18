كتب - يوسف محمد:

نجح إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية من كسب مكانة كبيرة في الكرة المصرية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومن قبله نادي الزمالك أيضًا.

وتصدر عاشور المشهد الرياضي في الأيام الماضي، نظرا لتزايد التساؤلات من قبل الكثير من الجماهير وبالأخص جماهير القلعة الحمراء، عن موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات مع الفريق، بعد التخلص من الإصابة التي لحقت به في مونديال الأندية 2025 بأمريكا.

ونجح إمام عاشور خلال السنوات الماضية، في فرض نفسه على الكرة المصرية كأحد أبرز نجومها، لذا فبات صاحب ال 27 عاما محط اهتمام كل المتابعين ومحبي الكرة المصرية، سواء لمعرفة الجانب الرياضي المتعلق باللاعب ومتابعته على أرضية الملعب أو الإطلاع على الجانب الخافي في حياة اللاعب والذي يتعلق بالجانب الأسرى في حياته.

أبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور

ولعبت أسرة إمام عاشور دورا كبيرا فيما وصل إليه اللاعب حاليا في كرة القدم، خاصة في تحمل عائلته الكثير من الصعوبات بجانبه، خلال بداية مشواره في كرة القدم وهو ما تحدث عنه عاشور في أكثر من لقاء تلفزيوني سابق وهو ما سنتعرف عليه أيضًا.

وكان يوم 20 نوفمبر من عام 1998 فارقا في حياة أسرة عاشور متولي والد نجم الأهلي الحالي، حيث استقبلت الأسرة مولودها الثاني، الذي لم تكن تعلم أنه سيصبح بعد ذلك أحد النجوم اللامعين في المجتمع المصري وليس في كرة القدم فقط.

وعاشور ولد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد وهم، والده ووالدته وشقيقه الأكبر حازن وهو الفرد الرابع في الأسرة، قبل أن تستقبل الأسرة مولود آخر وهو محمد عاشور الشقيق الأصغر لنجم الأهلي.

وتحتل والدة إمام عاشور مكانة خاصة لدية، خاصة وأنه أكد في أكثر من مناسبة، أنها كانت أكبر داعم له في مشواره بكرة القدم، حيث قال في وقت سابق: "عمرى ما أنسى اللي أمي عملته معايا في حياتي، مهما أتكلم عنها مش هديها حقها، أمي في حتة تانية، فهى كانت معي دائما في كل اللحظات خلال بداية مشواري بكرة القدم".

وحكمى عاشور موقف له مع والدته، خلال اصحابها له إلى تدريبات في مراحل الناشئين، حيث قال: "مرة واحنا راجعين من التمرين، كنت قاعد على رجليها وعملنا حــادثة، وقتها كتفها كان مخلوع ورجلها مكسورة، قامت بكسرت باب السيارة برجلها واخرجتني من خوفها عليا".

وبخلاف موقف والدته معه عند التعرض إلى حادث سير، فكشف عاشور في تصريحات تليفزيونية من قبل، أن والدته بكت في إحدى المرات بسببه، حيث قال: "أثناء لعبي في صفوف قطاع الناشئين بغزا المحلة كانت والدتي معي وعقب انتهاء المران، أحد المدربين، قال لها "إحنا مش عايزين إمام تاني معانا وبلاش يجي النادي تاني وهو ما جعل والدتي تدخل في نوبة بكاء، لذا أخبرتها أنه ليس هناك أي مشكلة، أنني سأحاول الذهاب إلى فريق آخر".

ومن جانبها، تحدثت والدة إمام عاشور عن مواقفها من ممارسة نجلها كرة القدم من البداية، قائلة: "كنت بودي إمام واجيبه باستمرار طوال فترة التدريب في الناشئين، وهو اللي خلاني أحب الكرة".

وكما ذكرنا من قبل فإن عاشور يمتلك أخين، هما حازم عاشور شقيقه الأكبر والذي كان يلعب كرة قدم في فريق السنبلاوين، لكنه ابتعد عن الكرة مبكرا واتجه إلى المجال الإداري حيث يعمل مديرا للكرة بأحد أندية القسم الثاني وهو كهربا طلخا، الذي يلعب شقيقه الأصغر محمد ضمن صفوف.

زوجة إمام عاشور وأبنائه

وإمام عاشور متزوج من سيدة تدعى ياسمين حافظ، هى ابنة مصفف الشعر الشهير محمد حافظ، وأقيم حفل زفافهما في مارس من عام 2023.

وأنجب إمام من زوجته ياسمين حافظ، طفلين ولد وبنت وهما "كتاليا وفهد".

