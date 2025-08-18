" أسسه عمال مصنع الأسلحة".. من يمتلك نادي أرسنال حاليا؟

كتب- نهى خورشيد:

يعود تاريخ نادي أرسنال لكرة القدم إلى عام 1886، حينما أسسه عمال مصنع الأسلحة في وولويتش بجنوب شرق لندن، ليبدأ رحلته من فريق هاوٍ تحت اسم "ساحة الطلب" ليتحول بعدها سريعاً إلى مؤسسة رياضية تحمل اسم "وولويتش أرسنال".

ورغم ما واجهه من تحديات مالية وبدايات متواضعة، نجح النادي في تثبيت مكانته بين أندية النخبة منذ مطلع القرن العشرين، وبعد أكثر من قرن من التأسيس، لم يعد أرسنال مجرد كيان كروي عريق فحسب، بل أصبح أيضاً علامة استثمارية وتجارية عالمية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الهيكل الاستثماري لنادي آرسنال، وفقا لصحيفة ذا أثليتك

منذ 26 سبتمبر 2018، أصبح نادي آرسنال مملوكاً بالكامل لشركة KSE Inc UK، وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية ومملوكة بنسبة 100% لرجل الأعمال الأمريكي ستان كرونكي المولود في ولاية ميزوري.

قبل هذا التاريخ، كانت KSE تمتلك 67.05% من أسهم النادي، قبل أن يشتري كرونكي حصة تبلغ 30.05% من الملياردير الروسي الأوزبكي أليشر عثمانوف مقابل 550 مليون جنيه إسترليني، ثم قام بالاستحواذ الإجباري على باقي الأسهم.

دخل كرونكي إلى آرسنال لأول مرة عام 2007 بشراء حصة تبلغ 9.9% من شبكة ITV مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

في ذلك الوقت، كان النادي مدرجاً للتداول العام مع عدد محدود من الأسهم المتداولة، ومع الاستحواذ الكامل، تم شطب آرسنال من البورصة ليصبح تحت الملكية الخاصة، وهو ما يزال عليه حتى اليوم.

يمتلك كرونكي عبر KSE، نادي كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وذلك منذ سبتمبر 2003 بعد شرائه من مجموعة Anschutz Entertainment، أي قبل دخوله إلى آرسنال.

ولا توجد أندية كرة قدم أخرى تحت إدارته، لكن مجموعة KSE تُعتبر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية في العالم حالياً؛ إذ قدّرت قناة CNBC قيمتها بنحو 21.17 مليار دولار (15.8 مليار جنيه إسترليني) قبل شهرين، ووصفتها بأنها أغنى مجموعة رياضية في العالم.

وإلى جانب آرسنال وكولورادو رابيدز، تمتلك KSE أيضاً:

لوس أنجلوس رامز (NFL)

دنفر ناغتس (NBA)

كولورادو أفالانش (NHL)

كولورادو ماموث (دوري اللاكروس الوطني في الولايات المتحدة وكندا)

تعود ثروة كرونكي إلى مصادر مهنية وشخصية؛ فقد طوّر مراكز تسوق عديدة، معظمها بالقرب من متاجر وولمارت، مستفيدًا من صلاته عبر زوجته آن والتون، وريثة ثروة عائلة والتون المالكة لوولمارت.

لا يزال مجموعة كرونكي تمتلك مراكز تسوق في أنحاء الولايات المتحدة، كما يملك أيضًا شركة THF Realty المتخصصة في تطوير الضواحي، والتي يتركز نشاطها كذلك على مراكز التسوق.

وبجانب العقارات التجارية، يمتلك كرونكي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والرعوية في ولايات أمريكية مختلفة؛ حيث صنّفته مجلة Land Report عام 2025 في المركز الرابع ضمن أكبر ملاك الأراضي الخاصة في الولايات المتحدة، مع سيطرته على نحو 1.8 مليون فدان.

كما يمتلك كرونكي منذ عام 2009 مزارع النبيذ Screaming Eagle Winery في وادي نابا بولاية كاليفورنيا، وأعقب ذلك في 2017 شراء عقار Bonneau du Martray الفاخر في منطقة بورغندي الفرنسية، ليضاف إلى استثماراته السابقة في مصانع نبيذ Jonata في وادي سانتا ينيز وThe Hilt في سانتا ريتا هيلز، وكلاهما في كاليفورنيا.