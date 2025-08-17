كتب - يوسف محمد:

خطف النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابٌق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي، الأنظار خلال تواجده في الاستديو التحليلي لإحدى مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

وخلال تواجد النجم المصري في ستديو "بي إن سبورتس"، لتحليل مباراة أرسنال ومان يونايتد اليوم بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي، ظهر أبو تريكة في موقف إنساني مع أحد عمال الاستديو.

وخلال قيام أحد عمال الاستديو بتنظيف أرضية المكان، حرص تريكة على مساعدته بعدما أخذ الأداة التي يقوم عامل النظافة تنظيف الأرضية بها، وبدأ هو في "مسح أرضية الأستوديو وتنظيفها".

والتقطت عدسات الكاميرات أبو تريكة وهو يتحدث مع العامل، حيث قال له: "شغلانة زمان دي، كنت بمسح الأرض".

ويذكر أن النجم المصري محمد أبو تريكة، يعيش حاليا في قطر رفقة عائلته، حيث يعمل ضمن فريق التحليل بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج