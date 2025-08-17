"يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة

شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عدد من الصور له رفقة زميله بالفريق مروان عطية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة عطية من داخل سيارته.

وظهر الثاني إمام عاشور ومروان عطية داخل السيارة، وهما في حالة من السعادة حيث كان يرددان كلمات بعض الأغاني معا.

وغيب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية عن النادي الأهلي في الفترة الحالية، بسبب الإصابة حيث يعاني الأول من كسر في عظمة الترقوة، بينما يغيب مروان عطية لخضوعه لعملية جراحية "الفتاق".

وكان أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن أن إمام عاشور سيكون لجاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بداية من يوم غدا الإثنين.

