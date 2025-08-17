5 صور لزيارة محمد بن رمضان لاعب الأهلي شارع المعز

كتب - يوسف محمد:

حرص النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي، على زيارة شارع المعز أمس السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، الذي يعد أحد الشوارع التاريخية في مصر.

وكان بن رمضان شارك في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو أول أمس الجمعة، التي انتهت لصالح الفريق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وظهر بن رمضان وهو يتجول داخل شارع المعز، وسط ترحاب كبير من قبل الكثير من المصريين داخل هذا الشارع التاريخي، الذين حرصوا على التقاط الكثير من الصور التذكارية مع نجم الأهلي.

ويذكر أن بن رمضان انضم إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق فرينكفاروزي المجري، بعقد لمدة 4 سنوات.

ونجح بن رمضان منذ الانضمام إلى النادي الأهلي، في كسب ثقة كل الجماهير الحمراء، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الفريق.

