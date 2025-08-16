كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على فوز النادي الأهلي على حساب فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مدرب الأهلى روبيرو، إنسان محترم قبل ما يكون مدرب كويس، مشاركته لمصطفى شوبير أمام فاركو، جاء من جانب إنساني، حتى لا يفقد مصطفى الثقة فى نفسه وزملائه فيه، بعد خطأه فى لقاء مودرن سبورت الأسبوع الماضي و خسارة الفريق نقطتين".

وأضاف: "لكن رغم تكرار خطأ جديد لشوبير فى مباراة اليوم أيضاً، وتسببه فى الهدف الذى دخل مرمى الأهلي إلا أنني أتوقع وأتمنى استمرار الدفع بمصطفى شوبير المبارتين القادمتين، أمام المحلة فى المحلة ثم أمام بيراميدز، ليستعيد الحارس ثقته وثقة الجماهير فيه".

واختتم الطيب: "وأنا أثق تمام الثقة أنه سيكون ممتاز فى المبارتين، ثم بعد ذلك يشارك الحارس الكبير محمد الشناوى، وبراڤوا زيزو هدفين ونجم المباراة، الزمالك مصدر فرحة للجميع".

وكان الأهلي، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

ويعد هذا هو الفوز الأول للمارد الأحمر، في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق.

