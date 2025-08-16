كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب فريق فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول فريق المصري البورسعيدي صاحب الـ 6 نقاط.

وكان الأهلي استهل مشواره في بطولة الدوري المصري بالتعادل مع فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الأهلي وفاركو وفوز المارد الأحمر برباعية وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب فاركو بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو



"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو





