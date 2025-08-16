مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)

01:43 ص السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وفاركو (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وفاركو (7) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب فريق فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول فريق المصري البورسعيدي صاحب الـ 6 نقاط.

وكان الأهلي استهل مشواره في بطولة الدوري المصري بالتعادل مع فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الأهلي وفاركو وفوز المارد الأحمر برباعية وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب فاركو بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:
موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري مباراة الأهلي وفاركو فوز الأهلي على فاركو نتيجة مباراة الأهلي وفاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان