20 صورة لعائلة زوجة ميدو احتفالا بهذه المناسبة

هنأت لبنى الليثي شقيقة يسرا الليثي زوجة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر مجموعة من الصور تجمعهما على "إنستجرام".

ونشرت الليثي عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة شقيقتها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا أختي الغالية، أنتي الصوت الرقيق الذي يرشدني، والدفعة التي تقويني واليد التي ترفعني قبل أن أسقط".

وأضافت: "أحبك حبًا يفوق الوصف، وأدعو لك أن تحققي أحلامًا أكبر مما تمنى قلبك، أشكرك دائمًا".

وتابعت: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، لو هكتب الكلام عليكي مش هيخلص ولا هيكفى، بحبك أوي".

واختتم لبنى الليثي: "يارب عقبال العمر كله بصحة وسعادة ونجاح يارب".

