حرصت إيمان العاصي زوجة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد فضل، بعيد ميلاده من خلال نشر عدد من الصور تجمعهما على "إنستجرام".

ونشرت العاصي عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة نجم الأهلي السابق، خلال تواجدهما معا وعلقت: "كل سنة وانت مولعها يا كابتن".

وكانت العاصي نشرت منذ يومين أيضًا، فيديو لها رفقة زوجها وعلقت: "⁨كل سنة وأنت طيب يا مودى يا حبيب القلب، كبرنا مع بعض سنة بسنة، مش فاكرة من أمتى من كتر معدى السنين دايما زوج وصاحب سند ليا".

وأضافت: "لو يرجع بينا العمر ميت ألف مرة مختارش غير أننا نكبر مع بعض، مهما أقول شهادتي فيك مجروحة وبرضو مش هيبقى كفاية، ربنا يديمك نعمة طول العمر عليا وعلى ولادك وحبايبك، بحبك مهما طلعت عينى".

ويعد محمد فضل أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، حيث سبق له المشاركة رفقة العديد من الأندية المصرية، على رأسهم النادي الأهلي، بجانب لعبه في صفوف كلا من: "الإسماعيلي، المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري وسموحة".

كما خاض فضل خلال فترة تواجده في الملاعب، تجربة احترافية في الدوري الكويتي من بوابة فريق كاظمة، الذي لعب معه خلال الفترة من يناير 2005 حتى يناير من عام 2006.

