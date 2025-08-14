شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حقيقة شكوى عبد القادر للأهلي في الفيفا، خلاف شوبير ومدرب الأهلي السابق، وأول صور لزفاف محمد النني.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على توتنهام

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد أنباء زواجهما.. 20 صورة لكريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر

تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، حديث الوسط الرياضي العالمي في الأيام الماضية، وذلك بعد أنباء اقتراب إعلان زواجهما بشكل رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مش شغلتك".. شوبير يوجه انتقادات قوية لمدرب حراس الأهلي السابق لهذا السبب

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة عقب تصريحات طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق والحالي للمقاولون العرب، والتي هاجم فيها أداء مصطفى في مباراة مودرن سبورت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصورة الأولى من زفاف محمد النني الثاني

شهدت الشهور الماضية، انتشار العديد من الصور وأنبأ عن زواج الدولى المصري محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي وآرسنال الأسبق، من البلوجر المغربية حنان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل يشتكي أحمد عبدالقادر الأهلي للفيفا؟.. مصدر مقرب يجيب

تصدر اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الماضية، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة ورغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل قرر الزمالك بيع أحمد فتوح؟.. إعلامي يكشف مستجدات أزمته الأخيرة

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس آخر مستجدات أزمة اللاعب أحمد فتوح الأخيرة، وذلك بعد استبعاده من المشاركة في المباريات وخوض تدريبات منفردة على خلفية العقوبة الموقعة عليه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لفتة إنسانية".. 5 صور لظهور طفلين من غزة على منصة التتويج في نهائي كأس السوبر الأوروبي

في لفتة إنسانية تعكس الدور القوي الذي تقوم به الرياضة، في نشر السلام في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين، على مشاركة أطفال غزة في توزيع جوائز نهائي بطولة السوبر الأوروبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

دامت 5 سنوات.. قصة حب جورجينا الأولى قبل ارتباطها برونالدو

تصدّرت جورجينا رودريجيز، الشريكة العاطفية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عناوين الصحافة العالمية خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تؤكد اقتراب إعلان زواجهما الرسمي، وذلك بعد سنوات من العلاقة التي جمعت بينهما منذ أن كان رونالدو لاعبًا في صفوف ريال مدريد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بهدف لاعب الزمالك.. منتخب مصر للشباب يتعادل مع المغرب استعدادًَا لكأس العالم

انتهت منذ قليل، مباراة منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه، مع منتخب المغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"يرجع الأهلي تاني".. شوبير يكشف آخر مستجدات أزمة وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب رفض النادي الأهلي إرسال البطاقة الدولية للاعب وسام أبو علي، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" المذاع عبر القناة الرسمية للنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صور لعبدالله السعيد ورمضان صبحي بـ"نيولوك" جديد

شارك عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد صالونات الحلاقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زوجة محمد عواد تحتفل بانضمامها إلى إذاعة نادي الزمالك

احتفلت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، بانضمامها إلى فريق المذيعين في إذاعة نادي الزمالك، المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.