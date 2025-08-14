مباريات الأمس
3 صور لزوجة محمد عواد داخل الجيم

07:44 ص الخميس 14 أغسطس 2025
شاركت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، متابعيها فيديو لها خلال ممارستها بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ونشرت زوجة حارس مرمى نادي الزمالك فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، داخل صالة الجيم خلال قيامها ببعض التدريبات البدنية.

وكان نادي الزمالك أعلن أمس الأربعاء الموافق 13 أغسطس، انضمام حنين خالد إلى فريق المذيعين في إذاعة النادي، المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل يستعد عواد رفقة نادي الزمالك، لخوض مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

زوجة محمد عواد محمد عواد حنين خالد الزمالك الزمالك والمقاولون العرب
