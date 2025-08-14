مباريات الأمس
الصورة الأولى من زفاف محمد النني الثاني

03:03 ص الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

شهدت الشهور الماضية، انتشار العديد من الصور وأنبأ عن زواج الدولى المصري محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي وآرسنال الأسبق، من البلوجر المغربية حنان.

ومنذ ذلك الفترة، لم يعلن الثنائي عن زواجهما، ورغم حرص الطرفين على إبقاء الأمر سرياً، كشفت صور ومقاطع فيديو لاحقة ظهورهما معاً، أبرزها من مدرجات ملعب محمد بن زايد.

وتعرف محمد النني، على حنان في صيف 2024، عقب انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي واستقراره في أبوظبي، إذ تطورت العلاقة سريعاً إلى زواج رسمي تم بعيدًا عن الأضواء.

في المقابل، التزمت آمال الحناوي، الزوجة الأولى للنني، الصمت تجاه الأخبار المتداولة، مكتفية بمنشور ديني عبر "إنستجرام" اعتبره كثيرون رداً غير مباشر، خاصة انها لازالت تتابع وتحتفظ بصورهما المشتركة.

زوجة محمد النني الثانية حفل زفاف محمد النني الثاني محمد النني زوجة النني من هي زوجة النني الثانية؟
