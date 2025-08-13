مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

بطولة الأفرو باسكت

غينيا

- -
21:00

أنجولا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

زد

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

جميع المباريات

إعلان

بصورة مع إخواته البنات.. وسام أبو علي يغادر إلى أمريكا

10:27 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    وسام أبو علي 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أشار النجم الفلسطيني وسام إلى اقتراب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام أحد المطارات رفقة شقيقتيه وكتب: "أفضل أصدقاء للأبد".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متجها إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

وكشف النادي الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اقتراب انضمام وسام أبو علي إلى الفريق، حيث نشر صورة لنافذة طائرة وكتب: "من القاهرة إلى كولومبوس".

كما علق الحاسب الرسمي للنادي، على الصورة وكتب: "وسام في طريقة مسألة وقت فقط الآن"، في إشارة إلى اقتراب انضمام اللاعب إلى الفريق بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي يغادر إلى أمريكا النجم الفلسطيني وسام أبو علي فريق كولومبوس كرو الأمريكي اقتراب سفر وسام إلى أمريكا وسام أبو علي على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان