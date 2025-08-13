بصورة مع إخواته البنات.. وسام أبو علي يغادر إلى أمريكا

كتب - يوسف محمد:

أشار النجم الفلسطيني وسام إلى اقتراب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام أحد المطارات رفقة شقيقتيه وكتب: "أفضل أصدقاء للأبد".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متجها إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

وكشف النادي الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اقتراب انضمام وسام أبو علي إلى الفريق، حيث نشر صورة لنافذة طائرة وكتب: "من القاهرة إلى كولومبوس".

كما علق الحاسب الرسمي للنادي، على الصورة وكتب: "وسام في طريقة مسألة وقت فقط الآن"، في إشارة إلى اقتراب انضمام اللاعب إلى الفريق بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين