"يلعب الدارتس".. زوجة محمد النني تشارك متابعيها 5 صور له

حرصت صانعة المحتوى المغربية حنان زوجة نجم الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني، على مشاركة متابعيها مقطع فيديو لزوجها من داخل المنزل، أثناء ممارسته لعبة رمي السهم "الدارتس".

ونشرت زوجة نجم منتخب مصر، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لنجم المنتخب الوطني وهو يقوم ببعض الألعاب الترفيهية، منها لعب رمي السهم "الدارتس".

وكانت البلوجر المغربية حنان، أعلنت في وقت سابق زواجها من نجم وسط الجزيرة الإماراتي، من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معا ولكنها كانت حريصة دائما على عدم إظهار وجهه، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من جانب المتابعين.

ويذكر أن النني كان قد انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024 قادما من فريق أرسنال في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وفي سياق متصل، كان نجم منتخب مصر حصد منذ أيام قليلة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي، عن موسم 2024-2025 من اختيار الجماهير.

وشارك النني رفقة فريق الجزيرة، خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم ب 4 أهداف، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

