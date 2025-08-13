مباريات الأمس
"خرزة زرقاء وقلب".. زوجة محمد عواد تشارك متابعيها مجموعة من الصور

02:14 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

ونشر حنين، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع وضع رمز تعبيري "خرزة زرقاء وقلب".

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد لخوض مباراة رفقة فريقه الزمالك أمام المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن عواد كان قد تواجد، على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة

