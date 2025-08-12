20 صورة ترصد قصة علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا وأول لقاء

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بشكل قوي أمس الإثنين الموافق 11 أغسطس الجاري، بعدما تقدم بعرض للزواج من صديقته عارضة الأزياء الأرجنتيني جورجينا رودريجيز.

وكانت رودريجيز، أعلنت موافقتها على طلب النجم البرتغالي بطريقة مميزة، حيث نشرت جورجينا صورة ليدها ويد رونالدو وبها خاتم الزواج عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وعلقت:"نعم أفعل ذلك، في هذه المرة وفي كل حياتي".

وتمثل قصة حب كريستيانو رونالدو وصديقته الأرجنتينية جورجينا، واحد من أبرز قصص الحب في تاريخ كرة القدم حول العالم، خاصة في ظل استمرارها لسنوات طويلة حتى قبل إعلان الزواج الرسمي.

قصة حب كريستيانو وجورجينا

وبعد عامين من انفصال النجم البرتغالي رونالدو عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، كانت الأرجنتينية التي تمتلك الجنسية الإسبانية أيضًا، جورجينا رودريجيز، على موعد لتحل محل شايك في قلب الأسطورة البرتغالية.

وعلى الرغم من امتلاك رونالدو لأكثر من طفل من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وكذلك استمرار علاقتهما معا لما يقارب ال 9 سنوات منذ عام 2016، إلا أنهما لم يتزوجا بشكل رسمي.

متى بدأت علاقة كريستيانو وجورجينا

والتقى رونالدو مع جورجينا للمرة الأولى، في عام 2016 بمتجر جوتشي بإسبانيا والتي كانت تعمل به جورجينا، وكانت جورجينا تحدثت عن هذا اللقاء في مسلسلها "I Am Georgina"، حيث قالت: "كنت أعمل في جوتشي آنذاك، كان من المفترض أن أغادر ولكن اتصل بي أحد الزملاء، لكي استمر نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء، وعندما كنت أغادر كان هناك رجلا وسيما جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ وأرغب لا أرغب حتى في النظر إليه، وشعرت بالخجل الشديد".

وظهرت جورجينا، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية، ثم أصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر النساء في العالم، كما أنها باتت وجهة إعلانية للكثير من الشركات في مختلف أنحاء العالم.

كريستيانو وجورجينا وأولادهم

ويمتلك النجم البرتغالي 5 أبناء، إلا أن اثنين منهم فقط من عارض الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، لكنها عملت على تربية أبنائه الثلاث الآخرين، التقرب منهم بشكل كبير.

وأنجبت جورجينا من النجم البرتغالي بنتين، هما "آلانا 7 سنوات، بيلا 3 سنوات"، بالإضافة إلى أنهم كان لديهم طفل ثالث وهو أنجيل توأم بيلا والذي توفى في أثناء الولادة.

وأبناء رونالدو الثلاث الأخرين هم: "كريستيانو جونيور 15 عاما، ماتيو 8 سنوات وإيفا ماريا 8 سنوات أيضًا"، لكن لا يوجد معلومات عن والدة أي منهم حيث أنهم من علاقات مختلفة.

