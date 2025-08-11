مباريات الأمس
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

أحمد حسن كوكا يحتفل بعيد زواجه الـ 10

05:02 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
    أحمد حسن كوكا وزوجته
    زوجة أحمد حسن كوكا
    أحمد حسم كوكا وزوجته (3)
    أحمد حسم كوكا وزوجته (6)
    أحمد حسم كوكا وزوجته (9)
احتفل أحمد حسن كوكا لاعب فريق الاتفاق السعودي ومنتخب مصر، أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري بعيد زواجه رقم 10.

ونشر كوكا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب عليها: "10 سنين".

وكان أحمد حسن كوكا، انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي قادما من لوهافر الفرنسي.

وانضم كوكا إلى فريق الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من لوهافر بعقد لمدة موسم واحد، مما يعني أن تعاقده مع الفريق السعودي ينتهي في يونيو المقبل 2026.

أحمد حسن كوكا وزوجته أحمد حسن كوكا زوجة أحمد حسن كوكا عائلة أحمد حسن كوكا
