"عشاء رومانسي ورسالة دعم".. 9 صور من احتفال زوجة النني الثانية بحصده أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

01:27 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
    زوجة محمد النني الثانية (5)
    زوجة محمد النني الثانية (3)
    زوجة محمد النني الثانية (7)
    زوجة محمد النني الثانية (8)
    زوجة محمد النني الثانية (9)
    زوجة محمد النني الثانية (6)
    زوجة محمد النني الثانية (2)
كتب- نهى خورشيد:

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني، نجم منتخب مصر والجزيرة، متابعيها بمجموعة من الصور من احتفالها ودعمها له بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي.

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور واللقطات من تواجدها في الحفل، إذ وجهت له رسالة خاصة:"فخورة بك".

كما شاركت متابعيها بلقطات من عشاء رومانسي جمعها بالنني بعد حصده الجائزة.

وكان النني، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن الموسم الماضي، وذلك بتصويت الجمهور، متفوقاً على كلاً من لوكاس بيمنتا، وفابيو ليما.

وفي سياق متصل، شارك النني من الجزيرة خلال الموسم الماضي في 24 سجل خلالها هدفاً وصنع 3 آخرين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية زوجة محمد النني أين يلعب محمد النني الآن محمد النني أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
