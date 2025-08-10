كتب- نهى خورشيد:

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني، نجم منتخب مصر والجزيرة، متابعيها بمجموعة من الصور من احتفالها ودعمها له بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي.

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور واللقطات من تواجدها في الحفل، إذ وجهت له رسالة خاصة:"فخورة بك".

كما شاركت متابعيها بلقطات من عشاء رومانسي جمعها بالنني بعد حصده الجائزة.

وكان النني، حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن الموسم الماضي، وذلك بتصويت الجمهور، متفوقاً على كلاً من لوكاس بيمنتا، وفابيو ليما.

وفي سياق متصل، شارك النني من الجزيرة خلال الموسم الماضي في 24 سجل خلالها هدفاً وصنع 3 آخرين.