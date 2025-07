كتب - محمد القرش:

أثار كريستيانو جونيور الجدل بتصريحاته عن أفضلية لامين يامال لاعب برشلونة على والده مهاجم النصر السعودي.

وظهر كريستيانو جونيور، نجل كريستيانو رونالدو، مؤخرًا على قناة "راكاي" عبر منصة تويتش، وأدلى بتصريحات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وعندما سأله المذيع إن كان لامين يامال أفضل من والده، سارع ابن النجم البرتغالي بالرد: "لامين يامال أفضل الآن، حسنًا، لكنه لم يفز بأي شيءٍ بعد".

وفاز لامين يامال مع برشلونة بالثنائية المحلية مع برشلونة، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

Rakai just told Cristiano Ronaldo’s son, Cristiano Jr, that Lamine Yamal is a better football player than his dad 😭😭 pic.twitter.com/r0rb6wOssW

— StreamsEra (@StreamersEra) July 14, 2025