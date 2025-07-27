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كريستيانو جونيور: لامين يامال أفضل من والدي.. لكنه لم يفز بطولات كبرى (فيديو)

06:33 م الأحد 27 يوليو 2025

كريستيانو رونالدو وابنه جونيور

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كتب - محمد القرش:

أثار كريستيانو جونيور الجدل بتصريحاته عن أفضلية لامين يامال لاعب برشلونة على والده مهاجم النصر السعودي.

وظهر كريستيانو جونيور، نجل كريستيانو رونالدو، مؤخرًا على قناة "راكاي" عبر منصة تويتش، وأدلى بتصريحات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وعندما سأله المذيع إن كان لامين يامال أفضل من والده، سارع ابن النجم البرتغالي بالرد: "لامين يامال أفضل الآن، حسنًا، لكنه لم يفز بأي شيءٍ بعد".

وفاز لامين يامال مع برشلونة بالثنائية المحلية مع برشلونة، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

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