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على الشاطئ وتنس.. علي معلول ينشر صورة رفقة نجله

11:52 م السبت 12 يوليه 2025
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    علي معلول
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كتب - يوسف محمد:

شارك النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر معلول صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة نجله خلال ممارستهما رياضة التنس معا على أحد الشواطئ.

ويتواجد معلول حاليا دون نادٍ، بعدما أعلن النادي الأهلي رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، في يونيو الماضي 2025، بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

ويذكر أن معلول كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2016، استمر في الفريق لمدة 9 سنوات قبل أن يرحل في يونيو من العام الجاري 2025.

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