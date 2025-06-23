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لاعب بيراميدز السابق يسجل هدفا في كأس العالم للأندية (فيديو)

12:26 ص الإثنين 23 يونيو 2025

فلومينينسي ضد أولسان

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سجل البرازيلي ماركوس كينو اللاعب السابق لبيراميدز والحالي لفلومينينسي، هدفا في مباراة أولسان بكأس العالم للأندية 2025.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من جون أرياس والتي قابلها كينو برأسية سكنت الزاوية اليسرى لحارس أولسان هيونداي، ليسفر عن الهدف الرابع للفريق البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز فلومينينسي على الفريق الكوري الجنوبي برباعية مقابل هدفين، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بمونديال العالم.

وسبق للاعب صاحب الـ35 عاما أن لعب لفريق بيراميدز المصري خلال الفترة من 2019/20 حتى 2020/21.

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فلومينينسي ضد أولسان كينو كينو بيراميدز كأس العالم للأندية 2025
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