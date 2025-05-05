ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال وسام أبو علي.. رونالدو ووالدته.. صالح جمعة في الجيم

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له رفقة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، داخل صالة الجيم.

وقام وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال احتفاله بهدفه في مرمى حرس الحدود أمس.

وحرص عماد متعب لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، رفقة أحد أصدقائه.

كما شارك كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد أهداف مع فريقه.

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