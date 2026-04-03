البنتاجون يعلن رسميا استقالة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي

كتب : وكالات

12:47 ص 03/04/2026

الجنرال راندي جورج

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج قد استقال رسميا من مهام منصبه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شون بارنيل، في بيان على منصة إكس، صحة التقارير التي تفيد باستقالة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج.ي.

وقال بارنيل في بيانه على إكس: "يتقاعد الجنرال راندي جورج من منصبه كرئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين، اعتبارا من تاريخه".

وأضاف: "تعرب وزارة الحرب عن امتنانها للجنرال جورج على عقود من الخدمة لبلادنا. ونتمنى له التوفيق في تقاعده".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة سي بي إس أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، طلب من رئيس أركان الجيش الأمريكي الاستقالة.

والجنرال راندي جورج، هو ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى، يشغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين منذ سبتمبر 2023. ويتمتع بخبرة قتالية واسعة، حيث شارك في حربي العراق وأفغانستان، وقاد فرقة المشاة الرابعة والفرقة 101 المجوقلة، وكان يركز في عمله على تحديث الجيش وتطوير التكنولوجيا.

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
