أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" يوم الخميس، أن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة وعدم اتساع رقعة الصراع ونطاقه.

وصرح بدر عبد العاطي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ويتابع هذه الجهود بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، لأن مصر دولة رئيسية في المنطقة ومعنية في المقام الأول بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأفاد بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال خفض التصعيد وعدم اتساع رقعة الصراع ونطاقه، فضلا عن العمل على تعزيز الحلول الدبلوماسية والسياسية.

وذكر أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع الأصدقاء في باكستان وأيضا في تركيا وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وبطبيعة الحال لروسيا الاتحادية دور ومكانة رئيسية.

خفض التصعيد

وأضاف في تصريحه لروسيا اليوم: "كان هناك اتصال هاتفي هام بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين منذ يومين وكانت المواقف مشتركة فيما يتعلق بالعمل على خفض التصعيد واحتواء الصراع والحيلولة دون اتساع نطاقه حتى لا تنزلق المنطقة برمتها إلى فوضى كاملة".

وتابع بدر عبد العاطي قائلا: "زيارتي اليوم إلى موسكو تأتي بتوجيه من الرئيس السيسي للعمل على مواصلة التحركات والاتصالات خاصة وأن هناك علاقات وثيقة تجمع مصر بروسيا، علاقات تاريخية ووثيقة وهناك تقارب في المواقف والرؤى خاصة فيما يتعلق بالمسائل السياسية والحوار والحلول السلمية والعمل على عدم تفاقم الصراع".

ولفت الوزير قائلا: "أظن أن الكل خاسر والكل يدفع ثمنا سواء من دول المنطقة أو العالم.. وكما نرى التأثير على أمن الطاقة والأمن الغذائي وأيضا تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يؤثر على سلاسل الإمداد وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية وخاصة فيما يتعلق بمكونات الأسمدة ونحن الآن في موسم الزراعة وبالتالي هذه سلعة حيوية إلى جنب النفط والغاز الطبيعي المسال".

حلول دبلوماسية وسياسية

وأوضح أنها كلها سلعة مهمة للغاية، ونأمل في خفض التصعيد وأن نطور ونزكي الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبار أن ذلك سيكون شديد الإيجابية على الاستقرار وأيضا على الاقتصاد العالمي من خلال وقف الموجات التضخمية الحالية وأيضا الزيادات المرتفعة في الأسعار نظرا لتعطل عمليات النقل والشحن وسلاسل الإمداد.

وأفاد بأن مصر ومنذ اليوم الأول أدانت بعبارات شديدة وصريحة كل الاستهدافات الإيرانية للأشقاء في دول الخليج وأيضا في الأردن والعراق.

وشدد على أنه لا يمكن السماح أو تبرير هذه الاعتداءات السافرة والآثمة على دول الخليج وخاصة أن هذه الدول لم تضر إيران ولم تشترك في أي عمليات عسكرية ومن ثم لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذا الاعتداء.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة تعمل على عدم توسع نطاق الصراع وتعمل على احتوائه لأن التصعيد سيكون خطيرا جدا على المنطقة وعلى استقرارها.