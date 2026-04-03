يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خطته لزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من المزارع التابعة له، لتعزيز الأمن الغذائي.

وأسفرت أعمال الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ عن حصاد 17 طنًا من الأسماك المتنوعة من حوض تبلغ مساحته 5 أفدنة.

كما شهدت مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة إنتاج 60 طنًا من الأسماك المتنوعة من حوضين تبلغ مساحة كل منهما 8 أفدنة.

ويأتي ذلك في مؤشر واضح على كفاءة منظومة التشغيل واتباع أحدث الأساليب الفنية الحديثة في المزارع.

وأكد اللواء الحسين فرحات، رئيس الجهاز، أن الجهاز يعمل وفق خطة فنية متكاملة لتطوير المزارع السمكية التابعة له، من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية الحديثة لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة البنية التحتية للمزارع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز، أن مؤشر الإنتاج يعكس التطور واتباع أحدث الأساليب العلمية والفنية الحديثة في إدارة المزارع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

وأوضح المهندس حسن بدير، مدير مزرعة الزاوية السمكية، أن الإنتاج المحقق يعكس اتباع أحدث الأساليب العلمية والفنية من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة للأحواض والالتزام بالتوجيهات الفنية للوصول بالإنتاج إلى هذا المستوى.

من جانب آخر، صرّح المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية، بأن مزرعة برسيق تتبع أحدث الأساليب الفنية والعلمية للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في الإنتاج، من خلال المتابعة اليومية والدقيقة، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين كفاءة التشغيل لتعظيم الإنتاج خلال الفترة القادمة.

