"بتصل بيها قبل مباراة".. حكاية والدة محمد صلاح في مسيرته (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم قلة حديث محمد صلاح عن حياته العائلية، إلا أنه لم يخفِ دور والدته في رحلته، خاصة دعمها له منذ طفولته في نجريج وعن حضورها الدائم في لحظاته المهمة الذي يعكس تأثيرها الكبير في مسيرته الكروية.

وفي عيد الأم يرصد "مصراوي" كيف دعمت والدة محمد صلاح وأسرته مسيرته الكروية حتي أصبح أفضل لاعبي العالم وكتب التاريخ في الملاعب الأوروبية.

في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" قال محمد صلاح: "أتصل بوالدتي قبل كل مباراة، أفعل ذلك طوال الوقت، هذا ما أفعله منذ بداية مسيرتي".

واستكمل: "أنا حريص على التواصل مع والدتي قبل كل لقاء، خلال طريقي إلى الملعب، تتمني لي كل التوفيق وتدعو لي بشكل دائم".

وقال صلاح في ظهور آخر، أن الأهداف المفضلة لوالدته هي التي يسجلها مع منتخب مصر، كما أن توتره عند تسجيل ركلات الجزاء أكبر من توترته عند الجلوس مع الأطفال.

أما والدة محمد صلاح فقط أكدت علي متابعتها الدائمة له وذلك في مداخلة هاتفية سابقه لها مع الإعلامي مدحت شلبي.

وقالت والدة صلاح:" بتابع كل مبارياته ومش بفوت ولا ماتش من هو وصغير، وهو محبوب جدا وسط صحابه وفي البلد كلهم بيحبوه وهو متواضع جدا".

وتابعت:" أنا ووالده كنا بنوصله المحطة علشان يروح التمرين، ونفضل منتظرين في المحطة لحد ما يرجع، وربنا عوضه لانه تعب كتير".

وواصلت:" صلاح بار جدا بأسرته وعائلته، وعلي تواصل دائم بينا وبإخواته وخواله وأفراد الأسرة".

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