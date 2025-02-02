انفصل اللاعب السابق لفريق ريال مدريد، إيكر كاسياس، عن زوجته مقدمة البرامج التلفزيونية سارة كاربونيرو في عام 2021.

كاسياس يواعد ممثلة مثيرة للجدل

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس ارتبط بعلاقة عاطفية مع ممثلة سابقة لأفلام للكبار فقط وعارضة أزياء حالية بعد أن تم تصويره في "موعد" أثناء إقامتهما في نفس الفندق بمدينة برشلونة.

واستمتع الدولي الإسباني السابق بصحبة مجموعة من النساء منذ انفصاله عن مقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية سارة كاربونيرو في مارس 2021 بعد خمس سنوات من الزواج.

وبعد وقت قصير من انفصاله عن زوجته السابقة والتي انجب منها طفلين، ارتبط اسم كاسياس بمغنية إسبانية مقيمة في مدينة مالاجا.

ونفت أنها كانت حبيبة حارس المرمى المعتزل خلال نشر صورة لها مع صديقها، وقالت: "أتمنى أن يدفع كل من يحاول التسبب في الضرر من خلال معلومات كاذبة الثمن".

وارتبط في أواخر العام الماضي بملكة جمال إسبانيا السابقة ماريا خوسيه سواريز وقبل ذلك بعارضة أزياء أخرى تدعى آنا مارتن بالإضافة إلى صحفية تدعى آنا كويليس على الرغم من أن إيكر نفى أي علاقة رومانسية معها.

وشارك كاسياس في 510 مباراة خلال 16 عامًا قضاها مع ريال مدريد قبل التوقيع مع بورتو، ويُعتبر الحارس الإسباني ضمن أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم.

وأعلن كاسياس اعتزاله كرة القدم في شهر أغسطس من عام 2020 بعد إصابته بنوبة قلبية قبل عام واحد فقط أثناء تدريبه مع نادي بورتو البرتغالي.