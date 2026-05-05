أطلق طلاب بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة اجتماعية بعنوان "ميركاتو"، تهدف إلى البحث عن المواهب الكروية في شوارع مصر، وتعزيز الروح الرياضية الحقيقية بعيدًا عن التعصب.

واستضافت الكلية اليوم فعالية بحضور المعلق الرياضي الكابتن مدحت شلبي، والكابتن إبراهيم سعيد، في إطار دعم الحملة الطلابية.

وافتتحت الفعالية الدكتورة وسام نصر، مرحبة بالضيوف، معربة عن اعتزازها بحضور قامات إعلامية ورياضية كان لها دور بارز في تشكيل الوعي الرياضي لدى أجيال متعاقبة، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى بناء جسر حقيقي بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وأن هذه المشروعات الطلابية تمثل تطبيقًا عمليًا لهذا التوجه.

وتحدث الكابتن مدحت شلبي عن أمانة الكلمة ودور الإعلامي في تشكيل الرأي العام، مؤكدًا أن الإعلامي قد يسهم في تعزيز التعصب أو ترسيخ قيم الروح الرياضية، مشددًا على أن نجاح الإعلامي يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: الموهبة، والكاريزما، والإعداد العلمي المتكامل.

من جانبه، أضاف الكابتن إبراهيم سعيد عنصرًا رابعًا يتمثل في الثقة بالنفس والإصرار والالتزام، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل أساس أي تجربة احترافية ناجحة داخل الملعب وخارجه.

وتخللت الفعالية فقرات تفاعلية وترفيهية عززت التواصل بين الحضور والضيوف، فيما ركزت المناقشات على قضية التعصب الكروي، حيث أجمع المشاركون على ضرورة مواجهتها وتعزيز ثقافة الانتماء الرياضي الراقي في المجتمع.

وأشاد الضيوف بفريق عمل المشروع، مؤكدين أن حملة "ميركاتو" تمثل نموذجًا متميزًا للمبادرات الطلابية القادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس.

