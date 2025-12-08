شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

"قصص متفوتكش".. أزمات صلاح مع المدربين.. وأبرز المعلومات عن لاعب الأهلي

صلاح مبتسما.. لقطات من مران ليفربول قبل مباراة إنتر ميلان

عشرة العمر.. أحمد فتحي ينشر صورا مع أبوتريكة ونجوم المنتخب السابقين ويعلق

شارك الحساب الرسمي لمنتخب مصر صورًا متنوعة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد

وظهر عاشور بـ "نيولوك" شعر جديد، وذلك في الحصة التدريبية وفي غرفته بالمعسكر.

يذكر أن معسكر منتخب مصر الأول انطلق أمس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في 21 ديسمبر الجاري وتنتهي في 18 يناير لعام 2026.