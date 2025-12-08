"التدريبات وغرفته"..10 صور لظهور إمام عاشور بنيولوك جديد في معسكر منتخب مصر
كتب : مصراوي
07:11 م 08/12/2025
شارك الحساب الرسمي لمنتخب مصر صورًا متنوعة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور.
إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد
وظهر عاشور بـ "نيولوك" شعر جديد، وذلك في الحصة التدريبية وفي غرفته بالمعسكر.
يذكر أن معسكر منتخب مصر الأول انطلق أمس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في 21 ديسمبر الجاري وتنتهي في 18 يناير لعام 2026.