شارك نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي صورًا جمعته بزملائه السابقين، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فتحي مع محمد أبوتريكة وعصام الحضري ووائل جمعة وأحمد حسن، نجوم الأهلي ومنتخب السابقين.

وعلق أحمد فتحي على الصور: "عشرة العمر".

يذكر أن أحمد فتحي انضم لمنتخب مصر للمرة الأولى عام 2002، وعمره لا يتجاوز 16 عامًا، وأحرز طوال مسيرته 3 أهدف وحقق 4 بطولات منهم ثلاث بطولات كأس أمم إفريقية 2006، 2008، 2010.