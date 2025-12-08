إعلان

عشرة العمر.. أحمد فتحي ينشر صورا مع أبوتريكة ونجوم المنتخب السابقين ويعلق

كتب : مصراوي

06:59 م 08/12/2025
    أحمد فتحي
    أحمد فتحي مع عصام الحضري وأحمد حسن
    أحمد فتحي مع أبوتريكة ووائل جمعة

شارك نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي صورًا جمعته بزملائه السابقين، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فتحي مع محمد أبوتريكة وعصام الحضري ووائل جمعة وأحمد حسن، نجوم الأهلي ومنتخب السابقين.

وعلق أحمد فتحي على الصور: "عشرة العمر".

يذكر أن أحمد فتحي انضم لمنتخب مصر للمرة الأولى عام 2002، وعمره لا يتجاوز 16 عامًا، وأحرز طوال مسيرته 3 أهدف وحقق 4 بطولات منهم ثلاث بطولات كأس أمم إفريقية 2006، 2008، 2010.

