شارك نجم ليفربول محمد صلاح في تدريب الفريق اليوم الإثنين، وسط تصاعد التكهنات بشأن مستقبله بعد تصريحاته المدوية التي اتهم خلالها النادي بأنه "ألقاه تحت الحافلة".

لم يشارك صلاح أساسيا في آخر ثلاث مباريات، وظل على مقاعد البدلاء في اثنتين منها دون أن يدخل أرض الملعب، ما دفعه لإطلاق تصريحات نارية عقب التعادل 3-3 أمام ليدز يوم السبت، حين أكد أن علاقته بأرني سلوت لم تعد جيدة وانقطعت.

وظهرت صور لصلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس" لحظة وصوله إلى مقر تدريبات الفريق، مستقلا سيارته الرولز رويس صباح الإثنين، استعدادا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الصور التي انتشرت لتدريبات ليفربول، الحالة المزاجية الجيدة للمصري، حيث ظهر مبتسما ويتحدث مع عدد من زملائه، خاصة دومينيك سوبوسلاي، كما شوهد يسير بجوار زميله هوجو إيكيتيكي في حديث مطول قبل بداية المران.

تقام مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.