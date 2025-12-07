إعلان

محمد علي بن رمضان يتقدم لتونس أمام قطر بكأس العرب (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني

07:47 م 07/12/2025

محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم منتخب تونس على نظيره قطر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025.

وسجل منتخب تونس الهدف الأول بقدم اللاعب محمد علي بن رمضان في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا التقدم، يحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة الأولى بكأس العرب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب قطر المركز الرابع بنقطة وحيدة.

اقرا أيضًا:

"نزيف وتهتك وقطع".. مصطفى عبد الرحيم يكشف أسرار إصابته الخطيرة بسبب ميدو

ضمنهم أبو تريكة وحازم إمام.. مصطفي عبد الرحيم: مفيش لاعب وقف معايا بعد إصابتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بن رمضان محمد علي بن رمضان منتخب تونس تونس وقطر قطر وتونس كأس العرب 2025 مجموعات كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان