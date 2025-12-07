محمد علي بن رمضان يتقدم لتونس أمام قطر بكأس العرب (فيديو)

تقدم منتخب تونس على نظيره قطر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025.

وسجل منتخب تونس الهدف الأول بقدم اللاعب محمد علي بن رمضان في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا التقدم، يحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة الأولى بكأس العرب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب قطر المركز الرابع بنقطة وحيدة.

شووف الهدف|

بكاميرا خاصة ومن زاوية ثانية.. هدف منتخب تونس في مرمى منتخبنا الوطني واحتفال الجماهير بالهدف#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/od8WZEdfd0 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2025

