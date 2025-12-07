"يُعامل مثل ميسي ورونالدو".. أحمد حسن كوكا يدعم محمد صلاح

بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح مع الريدز خلال 8 سنوات؟

وجه أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، رسالة دعم قوية لمحمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ليفربول خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن لاعبا بحجمه لا يعامل كغيره داخل الملعب.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل لاعب يشعر بالألم حين يُستبعد من التشكيل؛ إحباط، ضيق، وربما اكتئاب بسيط، لكننا ننتظر فرصتنا لنثبت أحقيتنا، هذه هي القاعدة للجميع، لكن محمد صلاح ليس كأي لاعب".

وأضاف: "مو ينتمي لفئة لاعبين مثل ميسي ورونالدو، لاعبو هذا المستوى لا يجلسون على الدكة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يكونوا أول من يدخل الملعب، وليس أن تبقى مشاركتهم معلّقة، هذا تقليل من كل ما قدمه للنادي".

واختتم كوكا: "هو ليس مجرد زميل، بل أخ وقائد وأسطورة لناديه ولبلده، كل المواقف الصعبة مؤقتة، وستمر كما تمر كل العواصف، وتبقى عظمتك فقط".

As footballers, when we get benched, we feel it deeply sadness, frustration, even a bit of depression, But we wait for that moment to come on, to make an impact, to show the coach why we deserve to start,That’s the reality for most of us. But Mo Salah isn’t “most of us.” Mo is in… pic.twitter.com/ZaBcRoA2Vt — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) December 7, 2025

