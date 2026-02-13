مباريات الأمس
"تاتو".. 5 صور مثيرة للجدل لشيكو بانزا لاعب نادي الزمالك

كتب : يوسف محمد

10:27 م 13/02/2026
أثار شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، من خلال فيديو نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو تظهر خلاله جماهير الزمالك وهى تهتف له: "الولا ولا أهو، شيكو بانزا أهو".

وظهر بانزا في الفيديو خلال تواجده داخل أحد المراكز الطبية، ويقوم برسم وشما على جسده "تاتو"، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت 14 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

"بعد انتهاء فترة الإيقاف".. إمام عاشور ينتظم في المران الجماعي للأهلي

بعد معاقبته في لقاء وادي دجلة.. المصري يقدم احتجاجًا رسمياً لرابطة الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا نادي الزمالك الزمالك وكايزر تشيفزر كأس الكونفدرالية

