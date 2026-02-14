إعلان

حريق ضخم بمصفاة نفط في العاصمة الكوبية هافانا

كتب : مصراوي

12:24 ص 14/02/2026

حريق ضخم بمصفاة نفط في العاصمة الكوبية هافانا أر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

اندلع حريق ضخم قبل قليل في مصفاة "نيكو لوبيز" في خليج "هافانا" بكوبا.

وكانت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية قد وصلتا إلى الميناء نفسه الخميس، محملتين بأكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. وفق شبكة فرانس 24 الإخبارية.

ودخلت إجراءات الطوارئ حيز التنفيذ - هذا الأسبوع - للحفاظ على مخزونات الوقود المتضائلة بسرعة في كوبا، وأغلقت الحكومة الجامعات، وقلصت ساعات الدراسة وأيام العمل، وخفضت خدمات النقل العام بشكل كبير، في الوقت الذي حدّت فيه من مبيعات الوقود، كما تم تقليص عدد الموظفين في المستشفيات.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بمصفاة نيكو لوبيز في خليج هافانا حريق ضخم بمصفاة نفط العاصمة الكوبية هافانا حريق ضخم بمصفاة نفط بالعاصمة الكوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
علاقات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
لفحص إصاباته.. عرض الشاب "إسلام" ضحية واقعة ميت عاصم على مستشفى بنها العام
أخبار المحافظات

لفحص إصاباته.. عرض الشاب "إسلام" ضحية واقعة ميت عاصم على مستشفى بنها العام
أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
أخبار مصر

أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
تركي آل الشيخ ينفي منح صاحب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية ويحذر
زووم

تركي آل الشيخ ينفي منح صاحب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية ويحذر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان