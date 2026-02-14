حريق ضخم بمصفاة نفط في العاصمة الكوبية هافانا

(أ ش أ)

اندلع حريق ضخم قبل قليل في مصفاة "نيكو لوبيز" في خليج "هافانا" بكوبا.

وكانت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية قد وصلتا إلى الميناء نفسه الخميس، محملتين بأكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. وفق شبكة فرانس 24 الإخبارية.

ودخلت إجراءات الطوارئ حيز التنفيذ - هذا الأسبوع - للحفاظ على مخزونات الوقود المتضائلة بسرعة في كوبا، وأغلقت الحكومة الجامعات، وقلصت ساعات الدراسة وأيام العمل، وخفضت خدمات النقل العام بشكل كبير، في الوقت الذي حدّت فيه من مبيعات الوقود، كما تم تقليص عدد الموظفين في المستشفيات.