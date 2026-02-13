إعلان

خدرها وتعدى عليها جنسيًا.. ضبط ممرض هتك عرض مريضة داخل مستشفى بالدقهلية

كتب : مصراوي

11:23 م 13/02/2026 تعديل في 11:33 م

تعبيرية

الدقهلية ـ رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، من ضبط ممرض داخل مستشفى نبروه المركزي بعد قيامه بهتك عرض سيدة والتعدي عليها جنسيا على سرير العناية المركزة خلال خضوعها للعلاج.

البداية كانت بتلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من نقطة تأمين المستشفى باستغاثة ممرضة وصراخها بعد اكتشافها واقعة تعدى على مريضة من قبل زميل يعمل معها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وبسؤال الممرضة مقدمة البلاغ اتهمت "محمد.ر.ع" 27 عاما ممرض بمستشفى نبروه ومقيم قرية بانوب دائرة المركز، بقيامه بالتعدي جنسيا على مريضة داخل العناية المركزة، وذلك حال دخولها إلى الغرفة واكتشافها عدم ارتداء المريضة "بنطال" ورفع ملابسها ووجودها في حالة لا وعي.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بعد تعاطيه "مخدر الحشيش" وقيامه بحقن المريضة بمخدر "دورميكم" مما أفقدها الوعي واستغلاله تواجدهم داخل غرفة العناية المركزة والتعدي عليها جنسيًا واكتشاف إحدى زميلاته الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٢٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح نبروه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط ممرض هتك عرض مريضة هتك عرض شرطة نبروه مستشفى نبروه

