الأرصاد: تراجع حدة التقلبات في هذا التوقيت

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن بدء تحسن تدريجي في حالة الطقس اعتبارًا من غدٍ السبت، مع انخفاض في سرعات الرياح، محذرة في الوقت ذاته من استمرار الأتربة عالقة في السماء لبعض الوقت، مما يستدعي استمرار الحيطة والحذر.

وأوضحت خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرياح الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية أثارت كميات كبيرة من الرمال، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في أغلب محافظات شمال البلاد، بما فيها القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت غانم أن ذروة التقلبات الجوية انتهت، والأتربة تتوجه تدريجيًا نحو شرق البلاد، خاصة مدن القناة وشبه جزيرة سيناء.

وتابعت أن التحسن سيبدأ غدًا، لكن الأتربة ستظل موجودة في الأجواء، مما يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت عضو المركز الإعلامي أن القاهرة سجلت اليوم 28 درجة مئوية، ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع حتى يوم الاثنين، بينما سيبدأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، لتصل العظمى في نهاية الأسبوع إلى 21 درجة مئوية، مع طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً.

ووجهت غانم مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين لمواجهة العاصفة الترابية، أبرزها ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، خصوصًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة أو اللوحات المعدنية الكبيرة بسبب سرعة الرياح.