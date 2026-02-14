إعلان

مجلس الأمن يجدد دعمه لعملية السلام في جنوب السودان

كتب : مصراوي

12:42 ص 14/02/2026

مجلس الأمن الدولي

(أ ش أ)

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم بدعم عملية السلام في جنوب السودان والعمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية لتحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة، داعين قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي بين الأطراف بشأن أي تعديلات محتملة على اتفاق السلام لعام 2018، من خلال عملية شاملة وشفافة.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير جيمس كاريوكي "المملكة المتحدة"، حيث دعا جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية، واللجوء إلى الحوار السلمي لحل الخلافات، مؤكداً أن استمرار انتهاكات اتفاق السلام يضع ضغوطاً إضافية على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ويعرقل تنفيذ ولايتها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الراسخ بسيادة جمهورية جنوب السودان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في ولايتي "جونقلي" و"شرق الاستوائية" ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من أن استمرار التدهور الأمني يقوض الاستقرار ويزيد من حدة الاحتياجات الإنسانية.

كما أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل لبعثة "يونميس"، مشددين على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة الانتقالية والأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، معربين عن قلقهم إزاء أي خطوات قد تؤثر سلباً على قدرة البعثة وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) على أداء مهامهما.

هذا المحتوى من

Asha

مجلس الأمن الدولي السلام في جنوب السودان الحرب في السودان مجلس الأمن يدعم السلام في جنوب السودان

