أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقف بمفردها في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن أوكرانيا هي التي تدافع عن أوروبا في ساحة المعركة.

وأوضح زيلينسكي، نقلًا عن صحيفة بوليتيكو، أن أوروبا وحدها هي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، بينما تظل واشنطن الطرف القادر على إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز، في تصريحات تعكس تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة.