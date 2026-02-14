إعلان

زيلينسكي: أوكرانيا تدافع عن أوروبا وواشنطن وحدها قادرة على إيقاف بوتين

كتب : مصراوي

01:36 ص 14/02/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقف بمفردها في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن أوكرانيا هي التي تدافع عن أوروبا في ساحة المعركة.

وأوضح زيلينسكي، نقلًا عن صحيفة بوليتيكو، أن أوروبا وحدها هي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، بينما تظل واشنطن الطرف القادر على إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز، في تصريحات تعكس تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة.

