تركي آل الشيخ ينفي منح صاحب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية ويحذر

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، عن منحه صاحب واقعة فتاة الأتوبيس مبلغا ماليا كبيرا يقترب من 300 ألف ريال سعودي والإقامة الذهبية.

ونفى تركي الشائعات المزعومة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "خبر غير صحيح واحذروا الفتره دي من نوعية الأخبار دي اللي معروف مين وراها وبيدفع ليه، اعتقد ان الكل بقى فاهم مين بيحاول ينشر مثل الأخبار دي وليه، لا تأخذ أي خبر إلا من صفحتي الرسمية".

تركي آل الشيخ يفوز بجائزة "مكة للتميز الثقافي"

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على جائزة "مكة للتميز الثقافي" عن مشروع "على خطاه".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه على "X" تفاصيل الاحتفال وكتبت: " تجربة على خطاه لإحياء درب الهجرة النبوية أحد مشاريع هيئة الترفيه يفوز بجائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي".

كما وجه تركي آل الشيخ الشكر والتحية للقائمين على الحفل وكتب عبر صفحته على "X": "أشكر إمارة منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على هذا التكريم ضمن جائزة مكة للتميز في مسار التميز الثقافي عن مشروع “على خطاه”، الذي ينطلق بإذن الله ليجسّد معاني الهجرة النبوية ويعيد إحياء دربها للأجيال الحاضرة والقادمة".

