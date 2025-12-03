مباريات الأمس
6 صور لزوجة النني الثانية وابنه في مباراة منتخب مصر والكويت

كتب - محمد عبد السلام:

03:33 ص 03/12/2025
نشرت زوجة محمد النني الثانية، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور لها برفقة ابنها.

زوجة النني الثانية وابنها في مباراة منتخب مصر والكويت

وظهرت زوجة النني الثانية مع ابنها في مدرجات ملعب لوسيل، أثناء مباراة منتخب مصر والكويت ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وظهرت وهي ترتدي قميص منتخب مصر دعما لمحمد النني في مباراة المنتخب أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من البطولة.

كما علقت على صور ابنها قائلة: "ما شاء الله مع أصغر مشجع في كأس العرب 2025."

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الإماراتي يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

زوجة محمد النني محمد النني منتخب مصر منتخب مصر أمام الكويت زوجة محمد النني الثانية

