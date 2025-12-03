نجم الزمالك بينهم.. 10 نجوم تستحق المتابعة في بطولة كأس العرب 2025

بعد لقطتها في هونج كونج.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن نور الشربيني بطلة

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أبرز اللاعبين المميزين المشاركين في بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والتي تعود بعد مرور أربع سنوات على النسخة الأخيرة، لتشهد إثارة كبيرة وأداءً فرديًا وجماعيًا متميزًا.

ومن المتوقع أن تضم البطولة نجومًا بارزين مثل يزن النعيمات، أكرم عفيف، وسالم الدوسري، الذين لعبوا دورًا حيويًا في نجاح فرقهم وحصلوا على جوائز فردية متعددة.

عادل بولبينا - الجزائر

يُعد عادل بولبينا أحد أبرز المواهب الجزائرية، يتميز بالسرعة ومهارة المراوغة ورؤية ثاقبة في صناعة اللعب. سجل 20 هدفًا و7 تمريرات حاسمة الموسم الماضي مع فريق بارادو، ومن المتوقع أن يكون السلاح الهجومي الأساسي للجزائر في الدفاع عن لقبها.

يزن النعيمات - الأردن

أبرز نجوم المنتخب الأردني، تألق في كأس آسيا 2023 بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 أخرى في 7 مباريات، وقاد النشامى إلى النهائي. في تصفيات كأس العالم 2026، سجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى في 14 مباراة، ويُعتبر أحد أبرز المهاجمين في كأس العرب بفضل سرعته وتحركاته الذكية.

أشرف بن شرقي - المغرب

من المتوقع أن يكون بن شرقي لاعبًا محوريًا في صفوف المغرب بفضل تنوعه في المراكز الهجومية وقدرته على التهديف وخلق الفرص. سبق له الفوز مع الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017 ولعب لأندية عربية بارزة مثل الزمالك والأهلي المصري والهلال السعودي.

أكرم عفيف - قطر

يُعتبر عفيف من أفضل اللاعبين في آسيا، ويتميز بسرعته وقدرته على التحكم بالكرة والتقدم في الملعب. حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين (2019 و2023)، ولعب دورًا بارزًا في كأس آسيا الأخيرة.

سالم الدوسري - السعودية

رمز كرة القدم السعودية، يلعب على الجناح ويتميز بسرعته ومهاراته الفنية، وقادر على التسجيل من أي مكان. فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين (2022 و2025)، وسجل أهدافًا حاسمة للمنتخب السعودي، بما في ذلك هدف تاريخي ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022.

حازم مستوري - تونس

يشكل مستوري عنصرًا أساسيًا في هجوم تونس بفضل قوته البدنية ومهاراته في التسجيل داخل منطقة الجزاء. سجل هدفين وصنع مثلهما في 16 مباراة مع نادي دينامو ماخاتشكالا الروسي هذا الموسم.

كايو لوكاس - الإمارات

المولود في البرازيل وأصبح مواطنًا إماراتيًا عام 2024، شارك في 7 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً هدفين. قاد نادي الشارقة للفوز بدوري أبطال آسيا للدرجة الثانية الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

أيمن حسين - العراق

يمتاز بالبنية الجسدية القوية، ويشكل خطورة في المواجهات الهوائية والبدنية. يحمل الرقم القياسي العراقي لأكبر عدد أهداف في نسخة واحدة لكأس آسيا (6 أهداف في 2023).

محمد دحام - الكويت

يتمتع بسرعة عالية ولعبه على الجناح، وسجل 18 هدفًا في الدوري الكويتي الممتاز 2022-2023. سجل هدف التعادل للكويت ضد الأردن في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

عدي الدباغ - فلسطين

يتميز بالديناميكية والحركة المستمرة والقدرة على التسجيل من أي مكان. سجل 16 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع المنتخب الوطني، ليكون حجر الزاوية في خطة فلسطين بالبطولة.