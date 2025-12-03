مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

ستوري نجوم كرة القدم.. ممدوح عباس يزور حسن شحاتة.. وفيريرا يقاضي ميدو

كتب : هند عواد

12:01 ص 03/12/2025
    احتفال ميرال قسيس لاعبة مسار بفوز منتخب فلسطين على السعودية
    إمام عاشور يهنئ مصطفى شكشك بمولودته
    أحمد حمدي يحتفل بزفافه على شهد مكرم لاعبة الزمالك
    زفاف أحمد حمدي وشهد مكرم
    سيف الدين الجزيري من مران منتخب تونس
    أيمن ممدوح عباس ينشر صورة زيارة والده لحسن شحاتة
    جنش يحيي ذكرى أحمد رفعت
    صالح جمعة يحيي ذكرى أحمد رفعت
    يانيك فيريرا يعلن مقاضاة ميدو
    محمد إسماعيل يحتفل بانضمامه لمنتخب مصر
    نور عبد الواحد السيد في حفل زفاف أحمد حمدي وشهد مكرم

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

أحيا الثنائي صالح جمعة لاعب الأهلي السابق ومحمود "جنش" حارس الاتحاد السكندري، ذكرى وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر السابق، قبل افتتاح بطولة كأس العرب، التي يعتبر رفعت هداف الفراعنة بها.

واحتفل أحمد حمدي، لاعب الزمالك، بحفل زفافه على شهد مكرم، لاعبة الزمالك لكرة القدم النسائية، ونشر صورا لزفافهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وهنأ إمام عاشور، لاعب الأهلي، مصطفى شكشك لاعب إنبي، لمولودته الجديدة، ونشر صورتهما معا.

وأعلن يانيك فيريرا المدرب السابق للزمالك، مقاضاة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لقد علمت أن مقدم البرامج أحمد حسام ميدو قد وجّه اتهامات تشهيرية باطلة لا أساس لها من الصحة، ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم اتخاذ اللازم قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة".

ونشر أيمن ممدوح عباس، نجل رئيس الزمالك السابق، صورا من زيارته والده لأسطورة الأبيض السابقة، حسن شحاتة، في المستشفى.

