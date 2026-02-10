منطقة القليوبية الأزهرية تتسلم نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسلّم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم، نتائج الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرص المنطقة على إنجاز أعمال التصحيح والرصد بدقة وانضباط.

جاء ذلك بحضور مؤمن محمد عبد المحسن الجندي، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأحمد محمد عبد السلام، وكيل الكنترول، إلى جانب عمار عبدالسميع أحمد زايد، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وأحمد محمود ربيع، وكيل الكنترول.

وهنأ رئيس منطقة القليوبية الأزهرية الطلاب المتفوقين على ما حققوه من نتائج مشرفة، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب، ومشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على أعمال الكنترولات، وما اتسمت به من دقة والتزام وتحمل للمسؤولية.

كما وجّه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح التعاون والعمل الجماعي داخل المنطقة، وحرص منطقة القليوبية الأزهرية على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية.