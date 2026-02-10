إعلان

منطقة القليوبية الأزهرية تتسلم نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب : أسامة علاء الدين

01:49 م 10/02/2026

الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسلّم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم، نتائج الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرص المنطقة على إنجاز أعمال التصحيح والرصد بدقة وانضباط.

جاء ذلك بحضور مؤمن محمد عبد المحسن الجندي، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأحمد محمد عبد السلام، وكيل الكنترول، إلى جانب عمار عبدالسميع أحمد زايد، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وأحمد محمود ربيع، وكيل الكنترول.

وهنأ رئيس منطقة القليوبية الأزهرية الطلاب المتفوقين على ما حققوه من نتائج مشرفة، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب، ومشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على أعمال الكنترولات، وما اتسمت به من دقة والتزام وتحمل للمسؤولية.

كما وجّه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح التعاون والعمل الجماعي داخل المنطقة، وحرص منطقة القليوبية الأزهرية على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة القليوبية الأزهرية نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقليوبية الشيخ سعيد أحمد خضر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
نصائح طبية

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
إسرائيل تلوّح بضربة وشيكة ضد إيران: مقاتلات "إف-35" جاهزة للتحرك
شئون عربية و دولية

إسرائيل تلوّح بضربة وشيكة ضد إيران: مقاتلات "إف-35" جاهزة للتحرك
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي